Кишинёв, 2 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от фракции Блок коммунистов и социалистов (БКиС) выдвинули вотум недоверия министру сельского хозяйства и пищевой промышленности Виорелу Герчиу. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба законодательного органа.

Цитата из к/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США С ружьём против трактора

«Чем может похвастать министерство за девять месяцев работы? Тысячами необработанных гектаров? Сотнями гектаров садов, выкорчеванными владельцами, потому что они больше не могут справляться с затратами? » — заявил на заседании представитель БКиС Раду Мудряк.

Он отметил, что сотни фермеров из-за отсутствия поддержки от минсельхоза стоят на пороге разорения. Вотум недоверия, выдвинутый оппозицией, парламент должен будет рассмотреть в течение 14 дней.

Стоит отметить, что фермеры в Молдавии требуют от властей поддержки, учитывая рост цен на топливо и удобрения. Они грозят, что начнут выходить на акции протеста.