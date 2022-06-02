Кабул, , 13:00 — REGNUM Прошло более двух месяцев с начала занятий в школах Афганистана, но многие ученики в Кабуле и провинциях говорят, что у них нет учебников.

Школы для девочек в Афганистане Newsmedia.tasnimnews.com

Учащийся средней школы «Хабибие» в Кабуле рассказал газете «8 Собх», что только у 11 из 50 учеников в классе есть книги, а остальные ходят в школу без учебников.

Нисар Ахмад сообщил, что он и его одноклассники не могут позволить себе покупать книги на рынке. Он добавляет, что книги, которые издаются исключительно для школ страны, продаются на рынке по высоким ценам.

Представитель одной из школ говорит, что у них нет учебников для раздачи школьникам, и они надеются на помощь бизнесменов.

Министерство образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило об издании и распространении книг в будущем, но неясно, какой срок оно имело в виду.

Хотя проблема нехватки книг существует уже давно, с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) эта проблема обострилась. Так, в классах из 50 учеников в среднем только 10-15 человек имеют книги, причём все они куплены на рынке.