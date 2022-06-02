Тюмень, , 12:59 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 29 выздоровевших и пятеро госпитализированных с COVID-19. Об этом 2 июня сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус. Удмуртия Mzur.ru

За сутки на 2 июня коронавирус выявили у 12 тюменцев. Это на два человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 2 июня коронавирус выявили у 191 723 человека, выздоровело 187 134 пациента, скончались 4 328 (на одного человека больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки у 12 тюменцев выявили коронавирус