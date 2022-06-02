Тюмень, 2 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 29 выздоровевших и пятеро госпитализированных с COVID-19. Об этом 2 июня сообщает региональный оперативный штаб.

Mzur.ru Коронавирус. Удмуртия

За сутки на 2 июня коронавирус выявили у 12 тюменцев. Это на два человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 2 июня коронавирус выявили у 191 723 человека, выздоровело 187 134 пациента, скончались 4 328 (на одного человека больше, чем днём ранее).