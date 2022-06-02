Саратов, , 12:58 — REGNUM Житель Чебоксар лишился почти 5 млн рублей при попытке купить в Саратове экскаватор: мошеннику удалось вклиниться в сделку между покупателем и продавцом. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Экскаватор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

44-летний чебоксарец обратился в полицию 31 мая. Правоохранителям он пояснил, что планировал купить экскаватор, найдя заинтересовавшее его объявление на интернет-сайте и после созвона договорившись о сделке с автором публикации.

Транспортное средство находилось в Саратове, куда чебоксарец направил своего представителя и транспорт для доставки экскаватора. В министерстве отмечают, что после оформления договора и подготовки транспорта к отправке покупатель по указанию телефонного собеседника, с которым обговаривал условия покупки, выполнил несколько переводов на общую сумму 4,682 млн рублей.

«Но продавец денег не получил. В ходе разбирательства выяснилось, что в сделку вклинился мошенник, похитивший сбережения чебоксарца», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года полицейские Чувашии задержали в Пскове подозреваемого в мошенничестве, совершённом в 2008 году. Следствие полагает, что он оформил заём на 18 млн рублей для покупки недвижимости в Москве, однако долг и проценты не погашал.

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