Москва, , 12:58 — REGNUM Депутат Государственной думы Мария Бутина («Единая Россия») считает необходимым устранить дистанцию между депутатами и избирателями.

Мария Бутина (сс) Pavel Sarikov

«К сожалению, дистанция между депутатами и населением (которое они, кстати говоря, представляют в различных органах власти!) сегодня все еще существует. Но ведь мы и работаем для того, чтобы постепенно ломать все границы и стереотипы, так?», — задала вопрос своим подписчикам в соцсетях член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Эксперты относят Марию Бутину к депутатам «новой волны» — эффективным законодателям, которые в своей работе придерживаются принципа близости к людям, регулярно коммуницируют с ними и решают возникающие у жителей проблемы. Мария Бутина не просто публично говорит о важности сокращения дистанции между законодателями и населением, но и реализует этот принцип в повседневной деятельности.

Так, Мария Бутина и ее помощник Камил Габдуллин провели деловую игру «Депутат для региона: как выстроить эффективную систему решения проблем граждан» для студентов ВятГАТУ и ВятГУ в городе Кирове. Депутат новой волны выступила с приветственным словом, а ее помощник модерировал проектную сессию. В ходе игры студенты сформулировали предложения по улучшению коммуникации между властью и обществом, которые, по мнению Марии Бутиной, будут не только учтены в ее работе, но и реализованы ребятами самостоятельно.

Проведенная деловая игра — пример открытости депутатов новой волны к гражданам. Если предложенные студентами механизмы улучшения коммуникации между депутатами и жителями регионов будут реализованы на практике, мероприятие станет примером гражданского участия в повышении открытости власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мониторинг деятельности депутатов новой волны — одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой Президентом России Владимиром Путиным.