Москва, , 12:58 — REGNUM Дикость европейской публики шокирует, но это и есть её норма, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 2 июня, комментируя данные доклада министерства иностранных дел России.

Адольф Гитлер выступает на митинге

Как сообщалось ранее, МИД опубликовал доклад «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах», констатировав, что соблюдение прав граждан России за рубежом значительно ухудшилось.

« Права граждан России и наших соотечественников в зарубежных странах попираются сегодня грубо и нагло. В этой наглости, в этом вызове — суть Запада. Мне не жаль тех, кто уехал с родины на Запад за сытой жизнью или ратовал, например, вместе с местными националистами за отделение Прибалтики или, скажем, Молдавии, от СССР. Или тех, кто в какой-то момент посчитал свою родину «некультурной». И тем более — тех, кому «стыдно за Россию»… Поделом, пусть теперь на своём примере познают, что такое романо-германская «цивилизация». Есть, однако, наши сограждане и соотечественники, оказавшиеся в Европе по семейным, деловым, другим объективным обстоятельствам, и наше правительство обязано постоянно заниматься их проблемами, стараться облегчить их положение. Особенно это касается наших сограждан и соотечественников, оказавшихся в 1991 году за пределами своей страны не по своей воле.

Дикость европейской публики действительно шокирует. Но она не должна шокировать — это норма! Проблема нашего восприятия происходящего сегодня в Западной Европе и США и с Западной Европой и США заключается в том, что после Великой Отечественной войны руководство СССР взяло на смысловое «вооружение» тезис о том, что германский нацизм — это отклонение. А он, как мы убеждаемся сегодня, не был отклонением, он производное от романо-германской «цивилизации», её норма! Соответственно, тогда это не был германский нацизм, это был европейский, общий западный нацизм. И ведь было же подтверждение этому: ку-клукс-клановский человеконенавистнический расизм в США — его осуждали, но как черту империализма, а не характерную особенность западной цивилизации как таковой, и это было неверно.