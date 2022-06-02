Белгород, 2 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Белгородской области за прошедшие сутки с COVID-19 госпитализировано 26 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в федеральном оперативном штабе. Выписано с выздоровлением 29 человек, не отмечено летальных исходов.

Иллюстрация ИА REGNUM В лаборатории инфекционной больницы

Всего в Белгородской области зарегистрировано 130 943 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 128 026 человек, в летальной статистике 2 268 записей.

По данным регионального оперштаба, в стационарах лечатся 127 ковид-пациентов, ещё 522 жителя под амбулаторным наблюдением.