Уфа, 2 июня, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Гроза ожидается в Башкирии. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что ночью 3 июня в регионе осадков не ожидается. Днем местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Отмечается, что порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью может опуститься до +2°С, днем воздух может прогреться до +27°С.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии организацию оштрафовали после падения снега с крыши на ребенка.