Москва, 2 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Ребёнок по окончании школы продолжит обучение в вузе, рассказали 45% родителей. Дети у 25% намерены поступить в училище или колледж. У 2% ребёнок сразу пойдёт работать. Не определились с дальнейшим образованием выпускника 20% родителей, приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Иван Тихий. Экзамен. 1957

При поступлении в высшее учебное заведение выпускники чаще высказывают намерение учиться на программиста (33%), выбирают профессию врача (14%), экономиста (8%), инженера и психолога (по 6%)

По 4% родителей, чьи дети собираются получать высшее образование, рассказали, что в планах выпускника — освоение специальности учителя, юриста, дизайнера, архитектора и химика.

При поступлении в среднее профессиональное учебное заведение, выпускники, по словам родителей, чаще всего выбирают профессию программиста (23%), медсестры (15%), дизайнера (13%) или педагога (12%).

У 8% родителей дети собираются учиться на строителя и сотрудника МВД, по 4% — на юриста и автомеханика.

Опрос проведён 22 марта — 31 мая 2022 года. Опрошены 2000 родители детей, заканчивающих школу в 2022 году в 378 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в России расходы на организацию выпускного вечера и наряды для выпускников для родителей 9-классников выросли в среднем на 30%, для родителей 11-классников — на 15%.

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