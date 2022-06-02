Москва, , 12:55 — REGNUM Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) рассмотрит иск Федерации бобслея России об отстранении спортсменов 7 июня. Об этом 2 июня сообщила президент федерации Елена Аникина.

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«Первое, предварительное слушание назначено на 7 июня», — приводит слова Аникиной ТАСС.

По её словам, ни у кого нет понимания того, сколько слушаний должно пройти до вынесения решения по апелляции. Она выразила уверенность, что это произойдёт до начала отчётно-выборного конгресса в Лозанне 14–15 июля.

Напомним, 2 марта исполнительный комитет IBSF временно приостановил членство Федерации бобслея России в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Российских и белорусских спортсменов отстранили от международных соревнований.

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