* талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 12:55 — REGNUM В афганской провинции Герат талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили поездки женщин без сопровождения махрама (близкого родственника) в городском транспорте. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Женщины (сс) Hashoo Foundation USA

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Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили водителей такси, маршрутных такси, мото- и велорикш, о том, что у них будут серьёзные проблемы, если они перевезут хотя бы одну женщину без махрама.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели аналогичный запрет в Кандагаре.