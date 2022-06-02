Кемерово, , 12:56 — REGNUM Заместитель директора новокузнецкой фирмы поверил мошенникам и лишился 5 млн рублей. Об этом и сообщили в полиции Кузбасса.

Телефонный мошенник

Выяснилось, что ему позвонила женщина, которая представилась сотрудником банка. Она заявила, что аферисты пытаются похитить его деньги и ему необходимо выполнить инструкции её коллеги. Через несколько минут мужчина уже разговаривал якобы работник службы безопасности, который порекомендовал ему срочно перевести все сбережения на «страховой счет». Но когда новокузнечанин попытался осуществить перевод, ему позвонили настоящие сотрудники банка и предупредили, что деньги пытаются похитить мошенники, и заблокировали доступ в «личный кабинет».

Однако, мошенники позвонили ему снова и сообщили, будто на него оформлен онлайн-кредит в одном из банков и нужно прийти в финансовую организацию, получить деньги и через банкомат перевести их на «безопасный счет». Только на следующий день, когда телефоны «специалистов банка» оказались недоступными, мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

«Стоит отметить, что потерпевший неоднократно читал о подобных мошенничествах в СМИ, однако в ситуации, когда сам столкнулся с аферистами, не смог распознать обман», — подчеркнули в полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».