Калуга, , 13:20 — REGNUM С 1 июня 2022 года в связи с индексацией прожиточного минимума в Калужской области увеличиваются ежемесячные пособия семьям: выплаты на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплата беременным женщинам, сообщили 2 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Пособие можно получить только на счет Захар Степанов © ИА REGNUM

Суммы пособий установлены исходя из нового прожиточного минимума. После его повышения выплата женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, увеличится до 7 282,50 рублей в месяц (50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого). Родители детей 8–16 лет в зависимости от установленной им суммы пособия (50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребёнка) с июня будут получать в среднем от 6 632 до 13 264 рублей в месяц. Первыми выплаты в новых повышенных размерах получат родители, которые оформят пособия в июне. По правилам, зачисление назначенных пособий происходит в течение пяти рабочих дней после того, как принято положительное решение по заявлению родителя. Таким образом, все оформленные в июне пособия будут сразу выплачены в более высоком размере. Родители, которым выплаты назначены до июня, получат их в новом размере в июле 202 года.

В Калужской области ежемесячные пособия Пенсионного фонда России установлены родителям 15 тысяч детей от 8 до 17 лет и почти тысяче беременных женщин.

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