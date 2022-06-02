Калуга, 2 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. С 1 июня 2022 года в связи с индексацией прожиточного минимума в Калужской области увеличиваются ежемесячные пособия семьям: выплаты на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплата беременным женщинам, сообщили 2 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Захар Степанов ИА REGNUM Пособие можно получить только на счет

Суммы пособий установлены исходя из нового прожиточного минимума. После его повышения выплата женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, увеличится до 7 282,50 рублей в месяц (50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого). Родители детей 8–16 лет в зависимости от установленной им суммы пособия (50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребёнка) с июня будут получать в среднем от 6 632 до 13 264 рублей в месяц. Первыми выплаты в новых повышенных размерах получат родители, которые оформят пособия в июне. По правилам, зачисление назначенных пособий происходит в течение пяти рабочих дней после того, как принято положительное решение по заявлению родителя. Таким образом, все оформленные в июне пособия будут сразу выплачены в более высоком размере. Родители, которым выплаты назначены до июня, получат их в новом размере в июле 202 года.

В Калужской области ежемесячные пособия Пенсионного фонда России установлены родителям 15 тысяч детей от 8 до 17 лет и почти тысяче беременных женщин.