Москва, 2 июня, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Известный актёр Максим Матвеев вспомнил, как сделал предложение руки и сердца Елизавете Боярской. Об этом 2 июня сообщил портал «Слово и Дело».

Фото предоставлены компанией Экспоконтент — представителем организатора рынка Mipcom в России Максим Матвеев

«Я не скажу, что это был такой сиюминутный импульс. Нет. Это было взвешенное решение всё равно. Взвешенное. Со всеми за и против. Со всеми страхами. И всё остальное перевесило, слава богу», — признался актёр. До брака с Боярской Матвеев был женат на актрисе Яне Сексте, однако пара рассталась спустя год совместных отношений.

Напомним, что Максим Матвеев и Елизавета Боярская поженились в 2010 году. Вместе супруги воспитывают двоих детей.