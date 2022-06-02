Рига, 2 июня, 2022, 12:53 — ИА Регнум.

Наталия Николаева ИА REGNUM Дождь

Мощный циклон с Балтийском море принес в Латвию порывистый ветер и заметную смену погодных условий. Об этом сообщило местное издание bb. lv со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Согласно прогнозам, в четверг, 2 июня, в Латвии будет пасмурно, на большей части страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Максимальная температура воздуха составит +13…+18 градусов.

В Риге ожидается кратковременный дождь, ожидается переменная облачность, будет дуть юго-западный ветер, порывами достигая 14 метров в секунду. На побережье ветер усилится до 17-20 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +16…+17 градусов.