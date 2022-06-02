Липецк, 2 июня, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 19 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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2 июня выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 151 тыс. 512 случаев заражения.

За весь период наблюдения 147 тыс. 56 человек выписаны, в том числе 82 — за последние сутки.

За весь период скончались 3767 человек. Подтверждено два новых летальных случая.