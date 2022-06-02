Ново-Огарево, Московская область, 2 июня, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 июня в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам дорожного строительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Ранее, на совещании по развитию отдельных направлений транспортного комплекса РФ, глава государства подчеркнул, что России необходимо строить стратегию развития транспортной отрасли на годы вперёд.

По его словам, необходимо отказаться от инерционного сценария при развитии транспортной инфраструктуры.

Подробности о совещании 2 июня — в трансляции ИА REGNUM.