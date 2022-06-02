Москва, 2 июня, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Запрет вещания в Евросоюзе еще трех российских телеканалов является демонстрацией двойных стандартов и попыткой запретить всякое инакомыслие, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Очередной демонстрацией двойных стандартов являются репрессии в отношении российских журналистов и СМИ в странах ЕС», — заявили в МИД РФ.

В российском дипведомстве добавили, что это «уже стало нормой для «светоча» демократии и плюрализма, иными словами, западное информационное пространство окончательно зачищается от инакомыслия и признаков свободы слова».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что Евросоюз заблокировал вещание еще трем российским телеканалам.