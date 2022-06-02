Ханты-Мансийск, 2 июня, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 2 июня госпитализировали шесть больных с COVID-19, 31 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

За минувшие сутки в Югре выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 13 случаев больше, чем днём ранее. На первое место по числу заражений вышел Нижневартовск — 10.

С начала пандемии в Югре на 2 июня насчитывается 210 720 лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровел 207 831 пациент, 2549 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).