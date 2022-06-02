Оренбург, 2 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 1 июня, госпитализированы 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это на 11 меньше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время в стационарах находятся 92 человека с COVID-19. Состояние 23 человек оценивается как тяжёлое. Семеро пациентов подключены к ИВЛ. Ещё 58 человек получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в Оренбуржье выявили 216 607 заражений коронавирусом, в том числе 36 случаев 1 июня. Число жертв заболевания достигло 4010. За последние сутки зарегистрировано два смертельных случая.

Как уже сообщало ИА REGNUM, со 2 июня в Оренбуржье отменили масочный режим.