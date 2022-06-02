Тирасполь, 2 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Молдавия находится под «плотным внешним управлением», от которого зависит политика Кишинёва. Об этом 2 июня заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев на телеканале «Россия 24».

Topwar.ru Российские миротворцы в Приднестровской Молдавской Республике

Он прокомментировал заявление министра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николая Попеску, что между Кишинёвом и Москвой практически прекратился политический диалог.

Игнатьев отметил, что на молдавской территории есть три центра НАТО. Кроме того, Кишинёв обязался до 2030 года перевести армию на натовские стандарты. Глава МИД ПМР также назвал «безответственным подходом» требование молдавских властей вывести из региона российских миротворцев.

Игнатьев напомним, что миротворцы находятся в Приднестровье на основании трёхстороннего договора Москвы, Тирасполя и Кишинёва. Поскольку альтернатив этому нет, то призывы убрать миротворческий контингент нужны для эскалации конфликта. Приднестровский министр считает это опасным.

«Очевидно, что победителей в числе тех, кто разжигает конфликт или новый виток напряжения, не будет», — сказал Игнатьев.

Глава МИД считает, что Кишинёв делает такие деструктивные заявления под влиянием США и НАТО.

Стоит отметить, президент Молдавии Майя Санду в мае подтвердила намерение Кишинёва «интегрировать» Приднестровье. Она сказала, что это планируется сделать «мирным путём», но потребовала вывода из региона российских миротворцев.