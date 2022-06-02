Рига, 2 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Госполиция Латвии отчиталась о 800 нарушениях закона, которые заключались в «размещении символики, связанной с Россией». Об этом сообщил Telegram-канал латвийского портала BaltNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Также правоохранители зафиксировали 37 случаев, направленных против граждан Украины и флага этой страны.

Правоохранители Латвии также возбудили дело «об административном правонарушении за поддержку или прославление действий России на Украине» на пожилого мужчину, который шел с флагом России по улице в Риге. За это на него напал местный житель и силой отобрал флаг. Видео получило распространение в местных социальных сетях и стало вирусным.

Теперь выясняется, что полицейские начали преследование не только хулигана, но и пострадавшего от его действий.

Полицейские также сообщили о 16 случаях, когда украинцы подверглись оскорблению или нападению. Впрочем, они поведали о ситуациях, когда преступления совершали сами беженцы.

Так, 1 мая 2022 года двое пьяных украинцев затеяли драку с пассажирами общественного транспорта. Конфликт произошел из-за женщины, которую на остановке вытолкнули из автобуса, из-за чего она получила травмы. Одного подозреваемого задержали, второй скрылся.