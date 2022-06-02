2 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление американского президента Джо Байдена о том, что западные страны изучают идею закупок у России нефти по цене ниже рыночной.

Мирослава Романенко, , 13:12 — REGNUM Западные страны изучают идею закупок у России нефти по цене ниже рыночной. Об этом 1 июня в ходе брифинга заявил американский президент Джо Байден. По словам американского лидера, Штаты и их союзники изучают различные способы сдерживания цен на топливо, пока Евросоюз решает вопрос о еще большем ограничении ввоза российских энергоносителей.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление Байдена обсудили в мессенджере Telegram. Многим участникам обсуждения не понравилась идея Байдена покупать нефть у России дешевле рыночной стоимости.

«Теперь только осталось тому, кто будет продавать эту нефть ниже рыночной цены, купить ее по рыночной у России», — иронизирует Sam K.

«А чего не бесплатно сразу?» — шутит Philip.

«А ничего не треснет у США? Надо по рыночной им продавать и за рубли!..» — отметила Вика М.

«Вот сволочи! Как им хочется наше всё иметь нахаляву, как им нравилась Россия 90-х и Горбатый (Горбачев — М. Р.) с Ельциным», — пишет Татьяна.

«Пора переводить на рубли», — призвал Дмитрий.

«Будут покупать дешевле? А продавец согласен?» — поинтересовался Qwert.

«Так он же обещал, что нефти у них завались, всю Европу напоит. Только теперь поняли, что всё американское правительство — лжецы. Отменяйте санкции под роспись и не вводите в течение 50 лет, может, и продадут ниже рынка…» — отреагировал DMP.

«А харя не треснет?» — смеется Sweed.

«Губа — не дура», — шутит Иван.

«А еще лучше даром. Покупать российскую нефть даром. План надежный, как швейцарские часы», — пошутил один из участников обсуждения.

Нефтяной танкер

«Ещё такая картина рисуется: Европа покупает за сколько скажут и продаёт США за копейки. С их точки зрения вообще здраво звучит», — с сарказмом добавил Денис З.

«Для Штатов нефть только за реальное золото», — пишет «Кот Базилио».

«А можно вообще за рубли», — смеется RB 123.

«А российская нефть в курсе планов Байдена?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.

«Всё понятно. Закупают по более низкой, чтобы Путин не продал дороже. Тем самым меньше заработает», — пошутил Артем.

«Газ по цене ниже рыночной у нас уже покупают. Но — друзья», — написал один из комментирующих.

«Как говорил Остап Бендер: «Держи карман шире», — иронизирует Andrio X.

«Нет уж. Эмбарго значит эмбарго. Даёшь галлон бензина по цене 20$!..» — добавил abc Team.

«Наивные… Как теперь Россия будет продавать дешевле? Зачем России ругаться с теми, кто тоже добывает нефть? Реально какие-то наивные, хочешь — не хочешь, а покупать уже будут по той цене, какая есть», — прокомментировал новость Cherokee.

«Вот интересно, а кто согласится ее вам продавать «по цене ниже рыночной» после всего, что вы учудили?» — недоумевает Юлия.

«Т. е. они будут покупать по цене, которую укажут? Ничего не треснет?» — поинтересовался El Phoenix.

«То есть Россия должна торговать себе в убыток, лишь бы США было хорошо? У них уши слышат, что язык говорит?» — недоумевает Susanna M.

«Будут покупать по той цене, что скажет Москва, а не по той, что хочется этим юродивым», — подытожил Lirfde.

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