Москва, 2 июня, 2022, 12:48 — ИА Регнум. К 2030 году планируется запустить более 500 самолётов, заявил 2 июня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Kremlin.ru Сергей Чемезов

Он рассказал, что до 2025 года на предприятиях госкорпорации будет выпущено более 110 самолётов различных типов, а к 2030 году — более 500 самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в рамках контракта 2022 года отправила Белоруссии отремонтированные самоходные гаубицы 2С3М «Акация».