Брянск, 2 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Решение о приостановке обязательного ношения масок в закрытых помещениях принято оперативным штабом Брянской области, сообщил 2 июня губернатор Александр Богомаз.

Sev.gov.ru Масочный режим

В регионе наблюдается значительное улучшение эпидемиологической обстановки, стабилизировалась ситуация по COVID-19 и другим заболеваниям, передающимся воздушно-капельным путем.

«При этом в местах общего пользования по-прежнему нужно использовать средства индивидуальной защиты!» — подчеркнул глава региона в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательный масочный режим был введён в Брянской области в мае 2020 года.