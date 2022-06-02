Казань, 2 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В 2021 году из республиканского бюджета на работы по восстановлению пропускной способности сетей ливневой канализации в столице Татарии выделялось порядка 50 млн руб. Работники дорожных служб за год прочистили 12 км магистральных коллекторов, сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.

Ливневая канализация

С начала 2022 года в городе отремонтировали 110 колодцев, восстановлена пропускная способность более 1,2 км сетей ливневой канализации, откачали в местах подтопления свыше 3 тыс. кубометров воды. На 48 участках сетей ливневой канализации отремонтировали асфальт.

Общая протяженность ливневых сетей столицы республики составляет 443 км. За счет коммуникаций, построенных в рамках развития улично-дорожной сети в прошлом году город получил прирост в 17 км.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2022 году в рамках создания комфортной городской среды выделяются средства на благоустройство 33 парков и скверов и туристической инфраструктуры в Вернеуслонском районе, а также создание инфраструктуры для жилых комплексов в городах Казани и Набережные Челны.

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