Таллин, 2 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Входящая в правящую коалицию Эстонии Центристская партия предлагает в рамках принятия парламентом законопроекта о семейных пособиях повысить и дотацию, выплачиваемую родителям-одиночкам.

ИА REGNUM Эстония

Об этом в интервью порталу новостей гостелерадитовещания страны ERR заявил председатель фракции Центристской партии в парламенте Яанус Карилайд. По его словам, данный законопроект в любом случае будет принят, поэтому его можно добавить важным пунктом.

«Мы обещали принять этот законопроект. Мы сделаем его лучше, мы обязательно включим в него увеличение пособия для одиноких родителей с нынешних 19 до 40 евро», — заявил Карилайд.

Законопроект о семейных пособиях предусматривает увеличение пособия за первого и второго ребенка до 100 евро, а для семей с тремя и более детьми — до 700 евро. Он был выдвинут входящей в правительство Центристской партией и поддержан тремя оппозиционными партиями — EKRE, Isamaa и социал-демократами. Однако социал-демократы в среду, 1 июня, заявили, что отзывают свои подписи под законопроектом.

Против законопроекта выступает правящая Реформистская партия, которая пригрозила в случае его принятия парламентом выйти из правительства.