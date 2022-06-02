Мосул, Ирак, 2 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В иракскую провинцию Мосул прибыла группа беженцев, ранее проживавших в лагере Аль-Холь на севере Сирии. Об этом 2 июня сообщает агентство Shafaq.

Mohammad.P.Mohammad Беженцы

По данным журналистов, в составе группы в Ирак прибыли 150 семей. Также иракским властям были переданы 50 боевиков группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), имеющих гражданство Ирака, и члены их семей.

Ранее власти Ирака обратились к сирийской стороне с просьбой передать боевиков иракского происхождения. Часть из переданных террористов заочно приговорена иракским судом к смертной казни.