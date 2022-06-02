Москва, 2 июня, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Россия достойно выдержит последствия односторонних ограничительных мер, вводимых Евросоюзом, и останется надёжным торговым партнёром на международной арене. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России 2 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

При этом, подчёркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства, от санкций пострадает сам Евросоюз.

«Очевидно, что согласованные под лозунгом борьбы с зависимостью от России основные элементы очередного пакета антироссийских односторонних рестрикций будут иметь саморазрушительный для Евросоюза эффект. Недаром на принуждение стран-членов к этой «решительной» демонстрации солидарности у Брюсселя ушёл почти месяц», — отметили в МИД.

В ведомстве спрогнозировали дальнейший рост цен, дестабилизацию энергетических рынков и нарушение логистических цепочек, которые могут спровоцировать решения ЕС о частичном отказе от российской нефти и нефтепродуктов, а также о запрете на страхование российских торговых судов.

По словам дипломатов, всё это скажется и на поставках аграрной продукции.

«В конечном счёте такие действия достигнут обратного результата — подорвут экономику и энергобезопасность ЕС. Ускорят надвигающийся глобальный продовольственный кризис, который Брюссель на словах стремится предотвратить», — указано в заявлении.

В МИД РФ возложили на Брюссель и его политических спонсоров в Вашингтоне всю ответственность «за спровоцированные нелегитимными действиями Евросоюза риски обострения глобальных продовольственных и энергетических проблем».

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе саммита, прошедшего в конце мая, лидеры стран Евросоюза договорились, что ЕС отказывается от части поставок российской нефти. Как уточнил глава Евросовета Шарль Мишель, шестой санкционный пакет ЕС включает не только частичный запрет на импорт российской нефти, но и отключение Сбербанка от системы SWIFT, запрет на вещание трёх российских телеканалов и индивидуальные ограничения.

По его словам, достигнуто соглашение об эмбарго на импорт российской нефти в ЕС, которое незамедлительно затрагивает две трети импорта нефти из России. При этом шестой пакет санкций не распространяется на нефть, поступающую по трубопроводу. Это временное исключение, согласованное Евросоветом, указал Мишель.

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