Пермь, 2 июня, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Пермском крае за последние сутки, 1 июня, в больницы поступили 16 пациентов с коронавирусной инфекции. Предыдущий суточный показатель составлял 17, сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время в стационарах лечатся 186 человек. В тяжёлом состоянии находится 28 пациентов. Из них семеро подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в регионе выявили 370 081 заражение коронавирусом, в том числе 65 случаев 1 июня. От COVID-19 скончались 8809 человек. За последние сутки зафиксировано три летальных исхода.