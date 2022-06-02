Ульяновск, 2 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрировано очередное крупное мошенничество: жительница региона лишилась после общения с аферистами 2 млн рублей. Об этом сообщает УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Жертвой мошенников стала жительница Ленинского района Ульяновска. По данным правоохранителей, злоумышленники действовали по отработанной схеме.

В ведомстве отмечают, что потерпевшей позвонили с неизвестного номера, представившись сначала сотрудниками следственного комитета, а затем — Центробанка России. Пострадавшую убедили в том, что с её счетами проводятся «подозрительные транзакции» и пытаются оформить на неё кредит. Поверив мошенникам, горожанка перевела все свои сбережения на «безопасные счета».

В УМВД сообщают, что всего было переведено аферистам 1 988 000 рублей. После этого мошенники прекратили разговор.

По данному факту идёт проверка, устанавливаются все детали происшествия.

Правоохранители призывают жителей быть бдительными и не сообщать никому реквизиты банковских карт, напоминая, что сотрудники банков не запрашивают по телефону конфиденциальные сведения, не просят об установке программ или оформлении кредита.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске задержана жительница Ростовской области, которую подозревают в мошенничестве под видом целительства.

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