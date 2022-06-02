Самара, 2 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Более 600 тысяч человек занято в сфере малого бизнеса в Самарской области. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Светлана Шаповалова, ИА REGNUM Малый бизнес

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Отмечается, что в регионе на поддержку бизнеса в целом в 2022 году намерены направить 66 млрд рублей. Помимо этого, было отменено свыше 80% проверок предпринимателей. Областной УФНС в текущем году не начал ни одной новой проверки субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Результаты текущего года по снижению административного давления обнадёживают», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.

Он напомнил, что в регионе принимаются решения по развитию особых экономических зон, ежегодно появляется не менее десяти тысяч новых рабочих мест. В настоящее время в области число вакансий превышает в четыре раза количество соискателей, сообщил Азаров.