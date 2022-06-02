Варшава, 2 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Конфискации имущества России, которое размещено за рубежом, добиваются в настоящее время Польша с Украиной. Об этом 2 июня заявил на пресс-конференции в Варшаве пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

Ruth Hartnup Воровство из чужого кармана

«Те средства, которые должны быть предназначены на восстановление Украины, в настоящее время заморожены в европейских банках, в основном в западных европейских банках. Они должны быть конфискованы так, чтобы был создан фонд восстановления Украины», — сказал он.

Также Мюллер отметил, что правительство Польши ведет экономическое сотрудничество с польскими фирмами, чтобы они принимали участие в восстановлении Украины.

«Наши инженеры, наши ученые готовы поддержать этот процесс. Но главное в данный момент — это найти источник финансирования… И мы требуем — Украина, кстати, тоже, — чтобы этими источниками финансирования было российское имущество. Не только российских олигархов, но просто Российской Федерации, которое хранится в европейских банках», — добавил пресс-секретарь польского правительства.

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