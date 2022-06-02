Минеральные Воды, Ставропольский край, 2 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Ставропольском крае может так и не открыться спортивный комплекс «Локомотив», который возводят более 20 лет на въезде в городе Минеральные Воды. Недострой в настоящее время уже является неактуальным, так как его проект не соответствует современным требованиям, поэтому его ждет участь быть снесенным.

Александр Мариинский ИА REGNUM Долгострой

Посоветовал подумать о сносе долгостроя главе Минераловодского городского округа Вячеславу Сергиенко губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«Лучший выход из создавшейся ситуации — скорейший снос долгостроя и использование территории для благоустройства. Подумайте над этим», — предложил губернатор.

Напомним, в начале 2000 года на въезде в город Минеральные Воды между федеральной трассой «Кавказ» и железнодорожной веткой на Кисловодск был заложен спорткомплекс «Локомотив». Его планировалось возводить на средства инвестора для баскетбольного клуба «Локомотив» на площади более 20 тыс. кв. метров. Однако стройка была заморожена, а объект передан в собственность региона.