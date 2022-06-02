Воронеж, 2 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности руководителя управления строительной политики администрации Воронежа назначен Игорь Добрынин. Об этом сообщили 2 июня в пресс-службе администрации города.

ИА REGNUM Мэрия Воронежа

Мэр Вадим Кстенин уточнил, что перед новым руководителем управления поставлены задачи в срок и качественно завершить крупные объекты, в числе которых мега-школа, а также контролировать реализацию новых проектов, в частности, работы по благоустройству Петровской набережной.

Игорь Добрынин родился 26 июня 1985 года в городе Лиски Воронежской области, в 2011 году окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. Работал в «Водоканале», а затем в «РВК-Воронеж», в Фонде капремонта региона. До назначения на должность и. о. руководителя управления строительной политики занимал пост заместителя начальника отдела контроля за строительством линейных объектов, начальником отдела контроля за реализацией целевых программ КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации».