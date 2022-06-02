Москва, 2 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Российский режиссёр Юлия Краснова, известная по «Склифосовскому», рассказала, что популярные блогеры и артисты никогда не будут сниматься в её сериале. Об этом 2 июня сообщил портал StarHit.

Скриншот видео в YouTube Ольга Бузова

«Слава их Богу их нет и не будет. Ужас страшный, кошмар, катастрофа. Никогда в жизни этих людей не будет! Люди не то, чтобы без образования, это не имеет значения. Их популярность ничем не обусловлена. Ни в коем случае. Для меня это катастрофа, так же как Бузова на сцене театра МХАТ. Мне кажется, вообще это не нужно обсуждать. Чем больше обсуждаем, тем больше популяризируем», — заявила Краснова. Также режиссёр отметила, что не считает современных знаменитостей действительно талантливыми личностями с заслуженным признанием.

Напомним, что осенью 2021 года Ольга Бузова устроила скандал после увольнения из МХАТа. Исполнительницу огорчила негативная реакция зрителей на её появление в одном из представлений на сцене театра.