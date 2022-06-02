Нью-Йорк, США, 2 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. По официальным данным, Соединенные Штаты сейчас переживают четвертую по величине волну заболеваемости COVID-19, однако эксперты, опираясь на проведенное в Нью-Йорке исследование, считают, что реальный уровень может быть гораздо выше, сообщает 2 июня The Guardian.

(сс) Baltimore County Government Вакцинация от COVID-19 в США

В среднем в США ежедневно регистрируется около 94 000 новых случаев заболевания, а число госпитализаций растет с апреля, хотя оно по-прежнему значительно ниже предыдущих пиков.

Но, как показывает исследование всплеска заболеваемости в Нью-Йорке, количество случаев может быть занижено в 30 раз.

«Похоже, что официальные данные о количестве случаев занижают истинный масштаб заражения примерно в 30 раз, и это огромная неожиданность», — говорит исследователь и почетный профессор эпидемиологии в Нью-Йоркского университета Денис Нэш.

Примерно каждый пятый — 22% — взрослый житель Нью-Йорка, вероятно, был заражен в период с 23 апреля по 8 мая, согласно результатам исследования, которое пока опубликовано в препринте, то есть не прошло рецензирования. Эти данные означают, что только за один двухнедельный период в Нью-Йорке было заражено 1,5 миллиона взрослых жителей, что значительно превышает официальную статистику за это время.

Хотя исследование проводилось в Нью-Йорке, эти выводы могут быть справедливы и для всей остальной страны, считает Нэш. Более того, тестирование, вероятно, более доступно нью-йоркцам, чем большинству жителей страны, и это значит, что в других местах недооценка может быть еще хуже.

«Это вызывает большую тревогу. Для меня это значит, что наша способность действительно понимать вирус и действовать на опережение неэффективна», — сетует Нэш.

«Мы просто не знаем, к чему ковид может привести в будущем… Мы играем с огнем», — подтверждает врач-терапевт и клинический инструктор в Гарвардской медицинской школе Лара Джирманус.