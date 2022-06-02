Москва, 2 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Европейский ЦБ попал в ловушку ликвидности — ему нужно поднимать ставку, чтобы остановить инфляцию, или оставить все как есть, чтобы поддержать бизнес и продолжить печатать евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявила доцент финансового университета при правительстве РФ Елена Корнилова.

Picserver.org Инфляция

«Главная причина инфляции в ЕС — это цены на энергоносители, — сказала Корнилова. — И Европа страдает от этого значительно больше, чем США. Санкции и стремление отказаться от поставок энергоносителей из России бьют по экономике Евросоюза. РФ поставляет в Европу до 40% газа и еще больше нефти. Цены на дизель в Швеции, Франции, Финляндии и ряде других стран за год выросли более чем на 50%, треть этого роста произошла за последнее время. Таких цен не было за последнее десятилетие. При этом растут цены на всё, что использует эту энергию».

Как пояснила Корнилова, ЕЦБ сейчас находится в «ловушке ликвидности».

«С одной стороны, ему нужно резко поднимать ставку, чтобы остановить эту безумную инфляцию, иначе мы можем увидеть и двухзначные цифры по инфляции в Еврозоне. Либо оставить все как есть, поддерживать частный бизнес, продолжать печатать евро, но тогда мы будем продолжать наблюдать разгон инфляции и ослабление евро», — пояснила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Германии — ведущей экономике ЕС — предсказали рекордный рост инфляции в 2022 году.