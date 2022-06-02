Красногорск, 2 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 65 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 2 июня в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Yanao.ru Коронавирус

Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 85 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 93 человека выздоровели после COVID-19.