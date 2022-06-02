Новосибирск, 2 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Новосибирске заключён контракт на капитальный ремонт Октябрьского моста. Об этом сообщила мэрия города.

К.Артём.1 Вид на правый берег Новосибирска с Коммунального моста

Заказчиком выступило муниципальное учреждение «Гормост», подрядчиком — компания «СпецТрансСтрой».

По данным городской администрации, капремонт будет выполняться без перекрытия движения в три этапа. Работы должны быть закончены в 2024 году, сумма затрат составит 2,2 млрд рублей.