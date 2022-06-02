Москва, 2 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Риск инфляции представляет серьезную угрозу для экономической стабильности в США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Рост инфляции приводит к значительному росту процентных ставок, а значит, потенциально в ближайшем будущем падает стоимость активов и снижается доступность средств для реализации проектов компаниями, что тормозит развитие экономики и чревато замедлением темпов роста ВВП», — сказал Гусев.

По его словам, двузначный уровень инфляции более 10% на продолжительном временном интервале, например более года, многими участниками рынка может уже рассматриваться как негативный сигнал, а также косвенно отразится на стоимости обслуживания госдолга.

«Если в рамках своей монетарной политики ФРС сможет значительную часть «напечатанных» денег возвращать в резервы коммерческих банков на балансе ФРС, то можно существенно снизить инфляцию, доведя ее до уровня средних значений», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гусев рассказал, могли ли власти США предугадать те экономические проблемы, с которыми столкнулась Америка в 2022 году.