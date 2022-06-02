Молдавия будет укреплять вооружённые силы — Попеску
Кишинёв, 2 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Правительство Молдавии намерено начать укреплять национальные вооружённые силы. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Нику Попеску на румынском телеканале TVR.
Он отметил, что нейтральный статус, который предусмотрен конституцией республики, не предполагает демилитаризацию. Также Молдавия не будет отказываться от военного сотрудничества с другими странами.
«Сотрудничество с Соединёнными Штатами происходит на основе полного уважения статуса нейтралитета страны, — сказал Попеску. — Нейтралитет означает, что нам нужна сильная, хорошо оснащённая армия, способная защищать граждан».
Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду также заявила, что республика якобы нуждается в значительном укреплении. Рассматривается вариант получения вооружений от НАТО.