Кишинёв, 2 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Правительство Молдавии намерено начать укреплять национальные вооружённые силы. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Нику Попеску на румынском телеканале TVR.

Ministry of Defense of Ukraine Молдавские Хаммеры во время учений

Он отметил, что нейтральный статус, который предусмотрен конституцией республики, не предполагает демилитаризацию. Также Молдавия не будет отказываться от военного сотрудничества с другими странами.

«Сотрудничество с Соединёнными Штатами происходит на основе полного уважения статуса нейтралитета страны, — сказал Попеску. — Нейтралитет означает, что нам нужна сильная, хорошо оснащённая армия, способная защищать граждан».

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду также заявила, что республика якобы нуждается в значительном укреплении. Рассматривается вариант получения вооружений от НАТО.