Тихвин, Ленинградская область, , 13:34 — REGNUM Более семи тысяч сотрудников одного из крупнейших предприятий Ленинградской области —Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ) — будут находиться в простое или в очередных оплачиваемых отпусках. Причиной временной остановки предприятия стало прекращение поставок из США комплектующих, необходимых для производства кассетных подшипников. Об этом сообщили 2 июня ИА REGNUM в железнодорожном холдинге «Объединенная вагонная компания» (ОВК), в состав которого входит ТВСЗ.

Сборка вагонов на ТВСЗ tvsz.ru

Напомним, после начала Россией специальной военной операции на Украине, страны Евросоюза и США ввели многочисленные санкции в отношении РФ. В том числе, американская сторона приняла решение отказаться от поставок комплектующих для кассетных подшипников, выпускавшихся на совместном предприятии Timken («Тимкен ОВК» создано в 2014 году, — прим. ред.), расположенном на Промплощадке в Тихвине. В результате с выпуском новых вагонов у ТВСЗ возникли трудности, предприятию приходится перестраивать снабжение и искать решения для возобновления непрерывной работы.

В связи с этим, с 17 по 31 мая, был введен режим простоя с оплатой в соответствии с Трудовым кодексом в размере 2/3 средней заработной платы. А 1 июня руководство дополнительно объявило, что простой продлевается. Как уточнили ИА REGNUM в компании, в режиме простоя оказались более 7 тыс. работников ТВСЗ, часть из них ушли в оплачиваемые отпуска.

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«Мы испытываем дефицит подшипников вместе со всем рынком и надеемся на ускоренную сертификацию аналогов из дружественных стран, а также перезапуск компаниями ЕПК и СКФ производства на отечественных комплектующих», — рассказали в ОВК.

В компании отметили, что действующая контрактная база предприятий ОВК — свыше 20 тыс. вагонов, что обеспечивает более чем годовую загрузку мощностей.

«Руководство ОВК предпринимает все усилия с целью скорейшего запуска производства и его дальнейшей непрерывной работы. Решение о сроках запуска предприятия будет приниматься акционерами компании», — отметили в ОВК.

В июне на вагоностроительных предприятиях ОВК сохранится действие плана мероприятий по поддержанию работоспособности производственных переделов, сохранению рабочих мест и социальной защищенности основной части работников.

«Режим простоя — вынужденная антикризисная мера, которая позволит сохранить коллектив, перераспределить выполнение заказов для обеспечения в дальнейшем стабильной работы производства и исполнения обязательств перед нашими клиентами», — указал управляющий директор АО «ТВСЗ» Евгений Кузьменко, отметив, что сейчас идет наладка новых кооперационных связей по поставкам на перспективу.

Заметим, что производственная программа месяца остается прежней, ее выполнение переносится на второе полугодие. Холдинг продолжает свою деятельность, а производственная база заводов — в «боевой готовности». В полном составе в штатном режиме продолжает работу ТСЗ «Титран-Экспресс»: в июне у предприятия запланированы ремонты вагонов. На Промплощадке в Тихвине функционируют технические, хозяйственные и дежурные службы.

«Обязательства по исполнению контрактов и выполнению производственного плана за нами остаются, поэтому сегодня в приоритете — сохранение рабочих мест, коллектива и социально-экономическая стабильность в регионе», — подчеркнул Кузьменко.

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