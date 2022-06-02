Барнаул, 2 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 2 июня, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (268 906 человек, +62 за последние сутки) выздоровели 259 415 человек (+61 за сутки). Также известно, что за всё время в крае погибли 8649 пациентов с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. За последние сутки скончались двое пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Проходят лечение 842 (-1 за сутки). Число тестирований сократилось с 3919 до 3579 (на 340 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 913 (+3 за сутки) и 218 533 (+57 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 69 (0 за сутки). Из них 24 подключены к аппарату ИВЛ (+3 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 41 115 зараженных коронавирусом среди детей (+9 за двое суток).

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