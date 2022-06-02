Вашингтон, 2 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена отменила 1 июня запрет на полеты американских авиакомпаний на Кубу, введенный бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщает New York Post.

Миграция

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отмена запрета направлена на поддержку кубинского народа и отвечает «внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов». Днем ранее он направил письменный запрос в Департамент транспорта США, и уже 1 июня департамент внес изменения.

Администрация Трампа ввела несколько ограничений на поездки на Кубу в период с 2019 по 2020 год. По словам тогдашнего главы Государственного департамента Майкла Помпео Куба »использует туристические и туристические фонды для финансирования своих злоупотреблений и вмешательства в дела Венесуэлы», поэтому »нельзя позволять диктаторам извлекать выгоду из поездок в США».

Белый дом также планирует снять ограничения на отправку денег иммигрантами людям на Кубу. Администрация заявила, что она также приступит к восстановлению программы воссоединению семей кубинцев, в которой накопилось более 20 тыс. заявлений, а также расширит консульские услуги и обработку виз.