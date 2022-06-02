Москва, 2 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили сотни иностранных наемников на Украине в местах прохождения ими подготовки, а также уничтожили большую часть зарубежных наемников из-за низкого уровня их подготовки. Об этом 2 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«Сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений. Но большая часть наемников уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что на данный момент общая численность наёмников из-за рубежа на Украине уменьшилась почти в два раза — 6,6 до 3,5 тысячи человек и добавил, что приток таковых почти иссяк в начала мая 2022 года.

Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ добавил, что взятые в плен наемники на допросах рассказали, что командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии жертвуют ими в первую очередь для снижения потерь среди своих военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее средства ПВО Донецкой Народной Республики перехватили украинские ракеты над Енакиево, обломки упали на город, ранив двух мирных жителей.