Москва, 2 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Хотя министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американская экономика столкнулась с «непредвиденными и большими ударами», в действительности их можно было предвидеть уже к концу 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев.

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

«Чтобы справиться с последствиями кризиса 2007–2008 годов, ФРС США начала практиковать программы так называемого количественного смягчения, предусматривающие покупку ценных бумаг на открытом рынке, которые помогли сохранить экономический рост и поддержать многие отрасли, увеличить стоимость активов, и, что очень важно, свести к минимуму стоимость заимствований на рынке, — сказал Гусев. — Если посмотреть данные за 2019 и 2020 годы, то можно увидеть, что уровень процентных ставок в США стал настолько низким, что, несмотря на рост американского госдолга за год более чем на 2 трлн долларов, расходы на его обслуживание уменьшились на 36 млрд долларов благодаря минимальным процентным ставкам».

Но, как отметил Гусев, уже примерно к концу 2021 года стало ясно, что побочным эффектом таких программ является риск инфляции, что и произошло.

«После завершения острых фаз пандемии резко увеличился спрос на товары и услуги в реальном секторе во многом из-за так называемого отложенного спроса, в связи с чем рост денежной массы, вызванный действием программ количественного смягчения оказался не обеспечен товарами в должном объеме», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время не стоит ждать снижения цен на бензин и продовольствие.