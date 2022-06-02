Красногорск, 2 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 93 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 2 июня статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 955 072 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 976 098.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки жертвами COVID-19 в Подмосковье стал ещё 1 человек.